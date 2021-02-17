Мартен Фуркад: Санкции в отношении России бессмысленные

— Я никогда не говорил, что буду работать у вас, — сказал Фуркад. — Я сказал только, что сейчас российский биатлон не находится на тех позициях, каких заслуживает. Но при этом я не готов прямо сейчас становиться тренером. Потому что жизнь тренера полна стресса, точно так же, как и жизнь спортсмена. Я же сейчас отдыхаю, наслаждаюсь своим временем, и не готов пока прыгать обратно в активную работу. Возможно, лет через пять-десять — да. Но тренерство не совсем то, чем я хотел бы заниматься. Мне очень нравится, например, работа в комиссии спортсменов МОК, где я действительно могу помочь спортсменам со всего мира и защитить их интересы.