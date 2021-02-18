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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Елисеев заявил, что приглашение Фуркада опустошит бюджет СБР

Российский биатлонист Матвей Елисеев после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке отметил, что приглашение француза Мартена Фуркада на должность тренера сборной России потребовало бы слишком больших финансовых затрат.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне гонки Фуркад заявил, что готов рассмотреть предложение о работе тренером в российской команде. Однако после гонки он подчеркнул, что в ближайшие годы работать тренером он не собирается.

«Думаю, что опустошить бюджет, которого и так не хватает, он может. Иностранные специалисты дорого обходятся», — сказал Елисеев в интервью «Матч ТВ». — «Подход к подготовке в России и за рубежом сильно различается. Если они в месяц на сборе проводят неделю или дней десять, то в России сидишь 25 дней и, дай бог, пять дней дома. Конечно, это было бы интересно, но вопрос в том, насколько бы он нам подошел».

Напомним, Фуркад завершил карьеру в прошлом году. Он является многократным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а также несколько раз выигрывал Кубок мира.

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