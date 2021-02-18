Четверо россиян выступят в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке
Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 17 февраля опубликовал предварительный список участников
Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 17 февраля опубликовал предварительный список участников
В список тридцати участников
Окончательный список может измениться в случае травм или снятия отдельных биатлонистов. В противном случае он останется прежним, потому что личных гонок для отбора в
Мужской
На данный момент сборная России не выиграла ни одной медали на чемпионате мира. Лучшим результатом российской команды является пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке во вторник, 16 февраля.