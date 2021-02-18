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13:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Четверо россиян выступят в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 17 февраля опубликовал предварительный список участников масс-старта на чемпионате мира в словенской Поклюке.

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Источник: Спорт-Экспресс

В список тридцати участников масс-старта попали четверо россиян. Это Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Саид Халили.

Окончательный список может измениться в случае травм или снятия отдельных биатлонистов. В противном случае он останется прежним, потому что личных гонок для отбора в масс-старт на чемпионате мира уже не осталось.

Мужской масс-старт состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало — в 17.15 (мск).

На данный момент сборная России не выиграла ни одной медали на чемпионате мира. Лучшим результатом российской команды является пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке во вторник, 16 февраля.

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