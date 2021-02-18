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16:21 (мск), источник: Sport24

Как сын афганского инженера стал лучшим биатлонистом России

Его вдохновил Бьорндален.

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Карим Халили стал открытием еще в прошлом биатлонном сезоне, когда чуть не привез сборную России к медали в эстафете на этапе в Нове-Место. Парня начали сравнивать с Антоном Шипулиным и пророчить звездное будущее, но поторопились. Многократный чемпион мира среди юниоров в этом сезоне закрепиться в основе не смог. Форма была далека от идеальной. Тем не менее Халили прилично выступил на чемпионате Европы (стал вторым в спринте) и отправился на чемпионат мира в Поклюку.

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Его взяли туда запасным, практически без шансов на то, чтобы пробежать большую часть программы. Но 22-летнего биатлониста заявили на спринт. Он провалил его (64-е место), не попал в гонку преследования и завершил выступления на чемпионате. Так казалось. А потом Эдуард Латыпов чуть не выиграл медаль в спринте (помешал промах) и круто провел пасьют (7-й), заставив тренеров усомниться в изначальном составе на сингл-микст. Когда Латыпова не оказалось в заявке на индивидуальную гонку, стало ясно, что Матвей Елисеев остался за бортом и с Евгенией Павловой побежит Эдуард.

Место Латыпова в изнурительной 20-километровке занял Халили. Нет, могли бы поставить и Антона Бабикова, но тот умудрился стать круговым в пасьюте (56-й) и уж точно не заслужил второго шанса. На молодого и подающего надежды Карима никто всерьез не рассчитывал. Тренеры явно сделали выбор в его пользу, чтобы парень поднабрался опыта. Вот только Халили оказался куда амбициознее, чем все предполагали. Он смог пройти четыре рубежа без ошибок, чего не удалось остальным нашим парням, и заехал в топ-6. Сенсация? Безусловно! Теперь именно Халили принадлежит лучший результат у мужчин в личных гонках на этом чемпионате мира.

Sport24 не сомневается, что Халили — будущая звезда мирового биатлона, поэтому знакомит вас с ним поближе. Чтоб потом не спрашивали, кто этот парень.

Халили родился в подмосковном Пересвете, а необычное имя и фамилия — от отца. Вахид переехал из Афганистана в Россию еще в 90-х, чтобы выучиться на инженера.

Вскоре познакомился с будущей женой, которая преподает французский язык. Речи о возвращении на родину для Вахида уже не шло, но Карим и его сестра Джамиля связи с Афганистаном не потеряли, несмотря на то, что там никогда не были. В семье принято отмечать не только русские праздники. А иногда сын может поболтать с отцом на дари.

В биатлон Халили попал случайно. Мама и дедушка смотрели по телевизору гонку, где бежал Уле Эйнар Бьорндален. Карим увидел, как мастерски норвежец всех обыгрывает и это его так вдохновило, что он стал следить за всеми трансляциями. В 2010 году мама предложила поехать на этап Кубка мира в Контиолахти и увидеть биатлон вживую. Юному Халили удалось сфотографироваться со многими топами того времени (с Мартеном Фуркадом получилось пробежать гонку, после которой француз завершил карьеру, и рассказать о той давней встрече в Финляндии). Тогда Карим понял, что хочет заниматься биатлоном.

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Мама долго не хотела отдавать сына в секцию, боясь, что он забросит учебу, но в итоге сдалась. Отец тоже был не в восторге. Вахид хотел видеть сына сильным и выносливым, поэтому настаивал на боксе или каких-нибудь единоборствах, но тоже вынужден был пойти на поводу желаний Карима. Оказалось, что не зря. Халили попал в школу «Юность Москвы» к Елене Агарковой, которая вырастила из него по-настоящему сильного спортсмена.

Через несколько лет упорных тренировок Халили стал одним из топовых юниоров мира. Он выигрывал чемпионаты мира и Европы, а также круто показал себя на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере (стал бронзовым призером). Вот только этого было все еще мало для того, чтобы оказаться на Кубке мира. Поэтому в 2019 году он решил, что нужно менять подготовку. Халили не побоялся пойти на эксперимент и оказался в группе лыжников Егора Сорина, чтобы стать быстрее.

Межсезонье перед своим дебютом в основе он провел отдельно от сборной. Стрельбу тренировал вместе с Агарковой, а на лыжне помогал Сорин. Трио быстро сработалось, а потом вы знаете. Дебют на Кубке мира получился действительно классным. Халили ведь даже на чемпионат мира в Антхольц свозили. Правда, там он не пробежал ни одной гонки, хотя рассчитывал выступить в индивидуалке. Спортсмен был раздосадован, но вскоре смирился, начав думать о новом сезоне.

Халили снова решил готовиться с Сориным, но сходу попасть в команду не вышло. На его форме явно сказывался объемы, в которых он перебрал в межсезонье. Позже оказалось, что так и должно быть. Это важно для базы на будущее, которая позволит биатлонисту оставаться стабильным, как тот же Йоханнес Бе, на протяжении всего соревновательного сезона. И его сегодняшнее попадание в топ-6 на чемпионате мира — лучшее тому подтверждение. Если он не в идеальном состоянии может добиваться таких успехов, что с ним будет, когда необычные тренировки с Сориным начнут давать свои плоды. Хорошо бы, чтоб это случилось уже на Олимпиаде в Пекине.

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