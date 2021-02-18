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18:19 (мск), источник: ТАСС

Французские биатлонисты победили в сингл-миксте на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 18 февраля. /ТАСС/. Команда Франции одержала победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону. Турнир проходит в словенской Поклюке.

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Источник: РИА "Новости"

В составе французской команды выступали Жюли Симон и Антонен Гигонна, они преодолели дистанцию за 36 минут 42,4 секунды, затратив пять дополнительных патронов. Второе место заняла команда Норвегии (отставание 2,8 секунды; 9 дополнительных патронов), третье — Швеции (+22,6; 8).

Российская команда в составе Евгении Павловой и Эдуарда Латыпова пришла к финишу 11-й (+2.11,7; 12).

Чемпионат мира по биатлону продолжится 20 февраля женской и мужской эстафетами.

  • 1
    Франция
    Франция
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Швеция
    Швеция
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