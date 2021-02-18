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18:47 (мск), источник: БЕЛТА

Французские спортсмены выиграли сингл-микст на ЧМ по биатлону в Поклюке

18 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Французский дуэт выиграл одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону, который продолжается в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Победители — Жюли Симон и Антонен Гигонна преодолели дистанцию гонки за 36 мин. 42,4 сек. (0 промахов + 5 дополнительных патрона). На второй позиции разместились норвежские биатлонисты Тириль Экхофф и Йоханнес Бё (отставание 2,8 сек., 0+9). Замкнула тройку лидеров шведская команда Анна Эберг и Себастьян Самуэльссон (отставание 22,6 сек., 0+8).

Белорусский дуэт в составе Ирины Кривко и Никиты Лобастова расположился на 12-й позиции итогового протокола. Их время на финише хуже показанного чемпионами мира на 2 мин. 17,3 сек. (0+7). Всего на медали планетарного форума в данной дисциплине претендовали 28 дуэтов.

  • 1
    Франция
    Франция
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Швеция
    Швеция
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