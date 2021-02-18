«Идиоты законченные, вот проблема в чем!»: Тихонов раскритиковал тренеров сборной России по биатлону

«Лучше результата и быть не могло. Посмотрите на экономические показатели России. Мы в чем-нибудь преуспели разве, почему мы биатлон хаем? Какая обстановка, спрос и контроль — такой и биатлон. В биатлонном руководстве согласились работать только те, кому не нашли применения и никуда больше не позовут. Чего мы хотим еще?
Ну что теперь — проиграли Эстонии? Там шикарные условия, и люди хотят выступать. Правда, занимается человек 20 всего.
Если нет физических кондиций, в которых они должны были подойти к ЧМ, то и стрельба будет валиться. У них явный перебор работы, и это моментально сказывается на стрельбе. Кого было брать вместо Латыпова? Логинов не готов, тренеры в растерянности все, ответов вразумительных нет.
Вместо Павловой лучше Куклину попробовать на эстафету. А вообще завтра день отдыха. Надо спокойно сейчас снять лыжи и отдыхать. Завтра никуда не выходить, ни на зарядку, ни куда-то еще. Идиоты законченные (о тренерах сборной России — прим. Sport24), вот проблема в чем! А они завтра выйдут и будут бегать, еще и стрелять. В приказном порядке — отдыхать! Безграмотность у них полнейшая, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.