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14:16 (мск), источник: Sport24

Домрачева рассказала, как лепила пельмени в Китае на новый год: «Получилась гора! Жаль, не подсчитала количество»

Четырехкратная олимпийская чемпионка, тренер женской сборной Китая по биатлону Дарья Домрачева рассказала, как отмечала новый год в Поднебесной.

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Источник: Sport24

«Это был необычный опыт. Работая с китайской командой, мы уже отметили два рождества и два новых года. А вот новый год по восточному календарю впервые встретили прямо в Китае, потому впечатлений была масса. Если у нас принято ставить на праздничный стол как можно больше самых разнообразных блюд, здесь традиционно на новый год едят пельмени, которые предварительно нужно приготовить. Так что наша команда весь вечер эти пельмени лепила — целую кучу с самыми разными начинками. Очень жалею, что не подсчитала общее количество, которое удалось приготовить. Получилась гора!

Еще смотрели китайский «Голубой огонек» по телевизору. Было любопытно. Нынешний новый год в Китае было решено не отмечать с размахом, поскольку 2020-й получился достаточно трагичным для многих семей. Не было привычных фейерверков, шумных празднеств, люди прежде всего вспоминали о тех, кто навсегда ушел, — приводит слова Домрачевой RT.

Домрачева возглавила женскую сборную Китая в сентябре 2019 года.

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