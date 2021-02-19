Домрачева рассказала, как лепила пельмени в Китае на новый год: «Получилась гора! Жаль, не подсчитала количество»

«Это был необычный опыт. Работая с китайской командой, мы уже отметили два рождества и два новых года. А вот новый год по восточному календарю впервые встретили прямо в Китае, потому впечатлений была масса. Если у нас принято ставить на праздничный стол как можно больше самых разнообразных блюд, здесь традиционно на новый год едят пельмени, которые предварительно нужно приготовить. Так что наша команда весь вечер эти пельмени лепила — целую кучу с самыми разными начинками. Очень жалею, что не подсчитала общее количество, которое удалось приготовить. Получилась гора!