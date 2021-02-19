Халили: На этапе в Австрии меня просто вырубило. Это было настолько неприятно — с 1 промахом в спринте стать 73-м
Биатлонист сборной России Карим Халили назвал самый негативный и позитивный для себя моменты в этом сезоне.
Биатлонист сборной России Карим Халили назвал самый негативный и позитивный для себя моменты в этом сезоне.
— Самый темный момент этого сезона для тебя — что это было?
— Наверное, второй из австрийских этапов Кубка мира (4-й этап в Хохфильцене. — Sport24), на которые я ездил. Он был самый неприятный. Я бы не сказал, что у меня там было плохое состояние, но так получилось, что меня там просто вырубило. Это было настолько неприятно — с одним промахом в спринте занять 73 место (Карим проиграл победителю почти 3 минуты). Это меня никак не устраивало и сильно расстроило. Это была самая неприятная гонка.
— А самый светлый момент сезона на сегодняшний день?
— Я не сужу по медалям, по результатам, по итоговому месту в протоколе. В этом году я начал прислушиваться к своему организму как никогда раньше.