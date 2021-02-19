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14:51 (мск), источник: Sport24

Халили: На этапе в Австрии меня просто вырубило. Это было настолько неприятно — с 1 промахом в спринте стать 73-м

Биатлонист сборной России Карим Халили назвал самый негативный и позитивный для себя моменты в этом сезоне.

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Источник: Sport24

— Самый темный момент этого сезона для тебя — что это было?

— Наверное, второй из австрийских этапов Кубка мира (4-й этап в Хохфильцене. — Sport24), на которые я ездил. Он был самый неприятный. Я бы не сказал, что у меня там было плохое состояние, но так получилось, что меня там просто вырубило. Это было настолько неприятно — с одним промахом в спринте занять 73 место (Карим проиграл победителю почти 3 минуты). Это меня никак не устраивало и сильно расстроило. Это была самая неприятная гонка.

— А самый светлый момент сезона на сегодняшний день?

— Я не сужу по медалям, по результатам, по итоговому месту в протоколе. В этом году я начал прислушиваться к своему организму как никогда раньше. Из-за не очень хорошего начала сезона я стараюсь больше анализировать, обращать внимание на то, как реагирует мой организм на разные тренировки. Поэтому я сейчас получаю какое-то удовлетворение просто от хорошего состояния на гонках, когда я себя чувствую конкурентоспособным. Несколько неплохих гонок было в этом сезоне, в их число входит и вчерашняя (индивидуальная гонка на чемпионате мира-2021 в Поклюке в среду, в которой россиянин стал 6-м. — Sport24), — приводит слова Халили сайт Союза биатлонистов России.

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