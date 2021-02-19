Губерниев высказался о составах сборной России на эстафеты на ЧМ в Поклюке

В состав мужской сборной вошли Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Женскую команду представят Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

«У всех возникают сомнения по поводу Халили? У гребцов есть поговорка — вышел на старт, все оправдания оставь на берегу, — сказал Губерниев “СЭ”. — Данное решение справедливое. Нужно наигрывать Халили на Олимпиаду. Составы боевые. Тренерам я доверяю. Но есть ощущение, что если мы будем бороться за медали, то это будет именно вопреки, а не благодаря».

Также Губерниев считает, что можно было включить Ларису Куклину в состав на женскую эстафету.

«Я тоже считаю, что Куклина могла бы пробежать свой первый этап. Но не ставить ее — решение тренерского штаба. Я ему доверяю. Дороги все спортсмены, а в эстафету попадают четверо», — добавил Губерниев.