Тренер сборной России по биатлону Польховский пропустит остаток ЧМ по состоянию здоровья

«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провел несколько часов. В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России», — говорится в сообщении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55114f5f5d67eebb9ffc" data-vnd="55114f5f5d67eebb9ffc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55114f5f5d67eebb9ffc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Польховский на протяжении нескольких лет руководил женской сборной России, в сезоне-2011/12 он возглавлял сборную России. В сезоне-2015/16 Польховский был тренером — консультантом сборной Казахстана, а в мае 2017 года был назначен на пост главного тренера. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных, на пост главного тренера сборной России Польховский был назначен в августе 2020 года.