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14:59 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной России по биатлону Польховский пропустит остаток ЧМ по состоянию здоровья

ТАСС, 20 февраля. Главный тренер российской команды Валерий Польховский пропустит остаток чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: РИА "Новости"

«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провел несколько часов. В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России», — говорится в сообщении.

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Польховский на протяжении нескольких лет руководил женской сборной России, в сезоне-2011/12 он возглавлял сборную России. В сезоне-2015/16 Польховский был тренером — консультантом сборной Казахстана, а в мае 2017 года был назначен на пост главного тренера. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных, на пост главного тренера сборной России Польховский был назначен в августе 2020 года.

Чемпионат мира завершится 21 февраля. На чемпионате мира российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали. 20 февраля на турнире пройдут женская и мужская эстафеты. В составе женской команды участие в гонке примут Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, в составе мужской — Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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