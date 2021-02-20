Российская биатлонистка Егорова выиграла спринт на этапе Кубка IBU
ТАСС, 20 февраля. Российская биатлонистка Анастасия Егорова победила в спринте на этапе Кубка IBU в словацком
ТАСС, 20 февраля. Российская биатлонистка Анастасия Егорова победила в спринте на этапе Кубка IBU в словацком
Егорова пришла к финишу с результатом 19 минут 57,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла норвежка Марте Кракстад Йохансен (0 промахов; отставание — 14,7 секунды), третьей стала ее соотечественница Каролин Эрдаль (1; +17,4).
Россиянка Екатерина Носкова поделила десятое место с француженкой Каролин Коломбо (2; +39,4). Полина Шевнина стала 25-й (1; +1:10,3), Валерия Васнецова — 27-й (3; +1:17,2), Наталья Гербулова — 30-й (3; +1:30,3). Елизавета Каплина — 43-й (2; +1:57,3), Ольга Мощенкова — 51-й (4; +2:17,8), Алина Кудисова — 69-й (6; 3:21,1).
Егоровой 26 лет, она является бронзовым призером спринтерской гонки на Универсиаде 2017 года.