Российские биатлонистки повторили худший результат в женских эстафетах на чемпионатах мира

Сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой повторила худший результат в истории выступлений на чемпионате мира, заняв 11 место (+2.10,9; 1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов). В предыдущий раз россиянки финишировали 11-ми на чемпионате мира 2016 года в норвежском Холменколлене, тогда российскую команду представляли Акимова, Анастасия Загоруйко, Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова.