Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
15:13 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонистки повторили худший результат в женских эстафетах на чемпионатах мира

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону. Соревнования проходят в словенской Поклюке.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сборная Норвегии в составе Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Иды Лин и Марты Рёйселанн показала результат 1 час 10 минут 39 секунд, затратив 11 дополнительных патронов. Второй финишировала сборная Германии (отставание 8,8 секунд; 5 дополнительных патронов), третьей — команда Украины (+9,2; 7).

Сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой повторила худший результат в истории выступлений на чемпионате мира, заняв 11 место (+2.10,9; 1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов). В предыдущий раз россиянки финишировали 11-ми на чемпионате мира 2016 года в норвежском Холменколлене, тогда российскую команду представляли Акимова, Анастасия Загоруйко, Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова.

Позднее в субботу состоится эстафетная гонка у мужчин.

Читайте также
  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Украина
    Украина
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Осака второй раз в карьере стала победительницей Australian Open
Нурмагомедов рассказал о беседе с Джастином Гейджи во время боя
Тренер сборной России по биатлону пропустит остаток ЧМ
В Италии осудили покупку «блатного» Кокорина
Головин остановит «ПСЖ»: Топ-5 ставок выходных
Лапорта высказался о покупке «Барселоной» Холанда и Мбаппе
Двукратного чемпиона России в составе «Рубина» зовут в Казахстан
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь