Женская сборная Беларуси заняла четвертое место в эстафете на ЧМ по биатлону

Белорусские биатлонистки Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина уступили победительницам 28,8 сек., обойдясь без штрафных кругов, но затратив восемь дополнительных патронов, чтобы закрыть все мишени на стрельбище.

На второй позиции — спортсменки из команды Германии. Ваенсса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрманн и Франциска Пройс отстали от победительниц на 8,8 сек. Обойдясь без штрафных кругов, они затратили пять дополнительных патронов на стрельбище. Третье место у стреляющих лыжниц Украины. Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидргушная финишировали через 9,2 сек. после чемпионок мира без штрафных кругов, но затратив семь дополнительных патронов.