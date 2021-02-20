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16:12 (мск), источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси заняла четвертое место в эстафете на ЧМ по биатлону

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси заняла четвертое место в женской эстафете 4×6 км на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Белорусские биатлонистки Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина уступили победительницам 28,8 сек., обойдясь без штрафных кругов, но затратив восемь дополнительных патронов, чтобы закрыть все мишени на стрельбище.

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Первое место заняли представительницы Норвегии. Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Марте Олсбю-Ройселанн преодолели дистанцию гонки за 1 час 10 мин. 39 сек. Скандинавки обошлись без штрафных кругов, затратив 11 дополнительных патронов.

На второй позиции — спортсменки из команды Германии. Ваенсса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрманн и Франциска Пройс отстали от победительниц на 8,8 сек. Обойдясь без штрафных кругов, они затратили пять дополнительных патронов на стрельбище. Третье место у стреляющих лыжниц Украины. Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидргушная финишировали через 9,2 сек. после чемпионок мира без штрафных кругов, но затратив семь дополнительных патронов.

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