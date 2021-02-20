Определен состав женской сборной России по биатлону на заключительные этапы Кубка мира

На заключительные три этапа Кубка мира в состав сборной России войдут Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина. Этим же составом национальная команда выступала на чемпионате мира в словенской Поклюке.