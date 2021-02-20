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16:33 (мск), источник: ТАСС

Определен состав женской сборной России по биатлону на заключительные этапы Кубка мира

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на заключительные этапы Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место и шведском Эстерсунде. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов.

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Источник: РИА "Новости"

На заключительные три этапа Кубка мира в состав сборной России войдут Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина. Этим же составом национальная команда выступала на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Два этапа Кубка мира в Нове-Место пройдут с 4 по 14 марта, этап в Эстерсунде — с 19 по 21 марта.

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