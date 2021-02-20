Павлова обратилась к биатлонным болельщикам в связи с плохим выступлением на ЧМ

Павлова в четверг после одиночной смешанной эстафеты заявила, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее.

«Нашим любимым болельщикам хочу сказать, что я не жалуюсь, не сваливаю ни на кого ответственность, всю вину я беру на себя. Я больше всех переживаю, что провалила главный старт этого сезона. Мне очень обидно за такое самочувствие», — сказала Павлова.

«Но мы заложники этой ситуации, мы ничего не можем делать: мы живем там, где нам сказали, и тренируемся по плану, который нам написали», — добавила она.

Павлова завершила выступление на чемпионате мира, в воскресенье пройдут масс-старты. Российскую женскую команду представят Ирина Казакевич и Светлана Миронова.