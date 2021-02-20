Миронова объяснила желание сменить за свой счет гостиницу на чемпионате мира по биатлону

Миронова и ее напарница по команде Ирина Казакевич в пятницу вечером покинули гостиницу рядом с биатлонным стадионом, где они прожили почти месяц. В четверг еще одна российская биатлонистка Евгения Павлова отметила, что команда ошиблась с местом подготовки к чемпионату мира и охарактеризовала свое состояние как крайне неудовлетворительное, поскольку она уже два месяца живет на высоте более тысячи метров, что не позволяет ее организму нормально восстановиться.

«На прошлой неделе действительно были некоторые трудности с переездом, но сейчас Международный союз биатлонистов дал согласие на переезд, никаких проблем не возникло. С этим вопросом мы обратились к нашему менеджеру, и все разрешилось. В подробности я не вникала, но на этот раз получилось», — сказала Миронова.

«Знаете, я привыкла делать все лучшее для своего результата. Мы хотели поэкспериментировать, посмотреть, как это будет. Мы стараемся сделать все максимально профессионально», — объяснила биатлонистка тот факт, что сама заплатила за свой переезд.

Миронова отметила, что хуже ее функциональное состояние после переезда не стало. «После перерыва в четыре дня показалось, что сегодня бежалось тяжелее, чем в индивидуалке. Но судя по скорости на дистанции, было иначе», — добавила она.