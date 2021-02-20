Майгуров рассказал, что Польховский пережил психологическое потрясение на ЧМ по биатлону

Состояние Польховского критически ухудшилось в пятницу, он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где провел несколько часов. В настоящий момент состояние тренера стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России.

«У него общее недомогание, — сказал Майгуров. — Думаю, это последствие перенесенного заболевания. Второй фактор — психологические потрясения. С одной стороны, он переживает за результат команды, с другой — он подвергся критике со стороны средств массовой информации и тех или иных биатлонных экспертов, если их можно так назвать. Организм не железный, но сейчас все стабильно», — сказал Майгуров.

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье, пока у российской команды на турнире нет ни одной медали.