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17:13 (мск), источник: ТАСС

Майгуров рассказал, что Польховский пережил психологическое потрясение на ЧМ по биатлону

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Госпитализация главного тренера сборной России по биатлону Валерий Польховского является следствием перенесенного коронавируса и психологического потрясения, которое он пережил во время чемпионата мира в Поклюке. Об этом журналистам заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

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Источник: РИА "Новости"

Состояние Польховского критически ухудшилось в пятницу, он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где провел несколько часов. В настоящий момент состояние тренера стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России.

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«У него общее недомогание, — сказал Майгуров. — Думаю, это последствие перенесенного заболевания. Второй фактор — психологические потрясения. С одной стороны, он переживает за результат команды, с другой — он подвергся критике со стороны средств массовой информации и тех или иных биатлонных экспертов, если их можно так назвать. Организм не железный, но сейчас все стабильно», — сказал Майгуров.

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье, пока у российской команды на турнире нет ни одной медали.

Польховский в разные годы работал со сборной России. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по организации деятельности сборных, должность главного тренера сборной России занял в августе 2020 года.

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