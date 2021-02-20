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17:23 (мск), источник: ТАСС

Майгуров ответил на недовольство биатлонистов местом проживания на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Спортсмены российской команды не должны были публично высказывать свое недовольство относительно выбора места проживания на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг после сингл-микста российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее.

«Думаю, каждый должен заниматься своим делом. В том числе и спортсмены, они должны отвечать только за свои действия и решения, а не за действия и решения других. Я не готов во время чемпионата мира устраивать разборки. У нас будет март, чтобы к середине апреля мы приняли стратегически решения, как готовиться дальше», — сказал Майгуров.

Павлова отмечала, что в середине прошлой недели после спринта она умоляла спустить ее с гор. «Опять зацикливаетесь на деталях, которые я не готов сейчас обсуждать. Кто молил? Кто отказал? Нужно сделать выводы, чтобы ошибки потом не повторялись», — отметил он.

Чемпионат мира завершится в воскресенье, российские биатлонисты на турнире пока не завоевали ни одной медали.

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