Майгуров ответил на недовольство биатлонистов местом проживания на чемпионате мира

В четверг после сингл-микста российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее.

«Думаю, каждый должен заниматься своим делом. В том числе и спортсмены, они должны отвечать только за свои действия и решения, а не за действия и решения других. Я не готов во время чемпионата мира устраивать разборки. У нас будет март, чтобы к середине апреля мы приняли стратегически решения, как готовиться дальше», — сказал Майгуров.

Павлова отмечала, что в середине прошлой недели после спринта она умоляла спустить ее с гор. «Опять зацикливаетесь на деталях, которые я не готов сейчас обсуждать. Кто молил? Кто отказал? Нужно сделать выводы, чтобы ошибки потом не повторялись», — отметил он.