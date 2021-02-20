Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете и завоевали первую медаль на ЧМ

Российская команда в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова отстала от победителей на 50,9 секунды, затратив пять дополнительных патронов. Для сборной России это первая медаль на текущем чемпионате мира.

В предыдущий раз сборная России выигрывала бронзовую медаль в мужской эстафете на чемпионатах мира в 2019 году, тогда российскую команду представляли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Последняя на данный момент победа россиян в эстафете на мировых первенствах датирована 2017 годом, тогда в составе сборной выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.