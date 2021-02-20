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18:38 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете и завоевали первую медаль на ЧМ

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты заняли третье место в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону. Соревнования проходят в Поклюке.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержала сборная Норвегии, которую представляли Стурла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Норвежцы показали результат 1 час 12 минут 27,4 секунды, затратив восемь дополнительных патронов. Второе место заняла команда Швеции (отставание 33,1 секунды; 7 дополнительных патронов).

Российская команда в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова отстала от победителей на 50,9 секунды, затратив пять дополнительных патронов. Для сборной России это первая медаль на текущем чемпионате мира.

В предыдущий раз сборная России выигрывала бронзовую медаль в мужской эстафете на чемпионатах мира в 2019 году, тогда российскую команду представляли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Последняя на данный момент победа россиян в эстафете на мировых первенствах датирована 2017 годом, тогда в составе сборной выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Чемпионат мира завершится в воскресенье женской и мужской гонками с общего старта.

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