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20 февраля, источник: Sport24

Россия в предпоследний день ЧМ по биатлону все же выиграла первую медаль. Латыпов почти чудом добрался до финиша

Но это бронза в эстафете! Если есть силы — радуйтесь.

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Мужская команда не побеждала на Кубке мира в Антхольце несколько недель назад (были третьими). Место призовое, но тренеры все же рискнули и не стали сохранять тот состав, а дали шанс Кариму Халили. Он заслужил место в эстафете после своего классного выступления в индивидуальной гонке (6-е место). В остальном все те же лица: Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Если говорить честно, то на парней надежд было больше, чем на девушек. Практически у всех имелись моменты, за которые можно было цепляться. У кого-то стрельба, у кого-то ход, у кого-то стабильность. Исключение — Матвей Елисеев. Но в случае с ним просто рассчитывали на чудесное исцеление. Экспериментальный состав мог как выстрелить, так и провалиться. В любом случае интрига, что уже не скучно.

Халили уверенно держался до лежки в компании со Стурлой Холмом Легрейдом и Антоненом Гигонна. Но с рубежа парни ушли уже без россиянина. Халили пришлось взять два доппатрона. Теперь он уступал 22 секунды большой группе впереди. К стойке Карим странным образом проиграл еще около 10. Сложную ситуацию не исправила даже точная стрельба. Мы шли хуже Бельгии, Румынии и Швейцарии. Легрейду же удалось уйти в отрыв от той компании, где были вышеперечисленные сборные вместе с Белоруссией, Францией и Украиной. К передаче этапа норвежец привез соперникам больше 20 секунд. Халили же боролся здорово и проиграл Легрейду всего несколько секунд, при этом опередив несколько сборных. Он отправил в погоню Елисеева через 36 секунд.

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Матвей то ли шел в своем темпе, чтобы нормально провести заключительный круг, то ли реально не мог быстро бежать, но к первому рубежу он уступал Тарьею Бе почти 50 секунд. Точная работа россиянину позволила приблизиться лишь к топ-6. В борьбе с Бе были Кентен Фийон Майе, Беньямин Вегер и Лукас Хофер. Елисееву же пришлось соседствовать с Яковом Факом и Дмитрием Пидручным. После второго рубежа ситуация немного изменилась: француз внезапно зашел на штрафной круг, а в группу преследователей вклинились украинец, словенец и россиянин. Бе продолжил лидировать.

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Логинов отправился в погоню, проигрывая Йоханнесу Бе 31 секунду. До второго места было около 20. Там располагался Артем Прима. Рядом с украинцем шел Томмазо Джакомель. К лежке лидеру нашей команды удалось переместиться на 4-е место, но особой роли это не играло. Ему, как и Елисееву, не помогла чистая стрельба. Он совсем не приближался к Приме и Джакомелю, которые были за норвежцем. Так бы и продолжилось, но юного итальянца захватила погоня, и он зашел на штрафной круг. Это позволило Логинову стать третьим. Уставший украинец подпустил к себе Александра и до передачи этапа Латыпову ему удалось сократить разрыв до 11 секунд. Преимущество норвежцев выглядело устрашающим — 49 секунд.

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Латыпов шел гораздо мощнее Антона Дудченко и к лежке они прикатили вместе. Правда, Кристиансен к этому моменту уже давно ушел с рубежа. Но за ним никто и не собирался гнаться. Это было бы самоубийством, потому что норвежцы выигрывали у всех под минуту. Дудченко оказался ненадежным стрелком и позволил меткому Латыпову занять его второе место. Вот только чувствовать себя спокойно, несмотря на небольшое преимущество, россиянин не мог. Эмильен Жаклен, Доминик Виндиш, Дудченко и Себастьян Самуэльссон собирались зарубиться с ним за серебро.

Норвежец мог позволить себе ошибиться, и это бы все равно не помешало его команде победить. Он сделал две осечки, но быстро их исправил, умчавшись радоваться с командой на финише. Латыпов тоже не обошелся без промаха. Самуэльссон стал тем, кто воспользовался ситуацией и ушел с рубежа почти вместе с россиянином — всего в трех секундах. Думалось, что они решат свои вопросы на финише, но швед этого не хотел. Он быстро ушел от Латыпова, который просто остановился. Его вырубило. И стало реально страшно, ведь Жаклен был в 15 секундах. Хорошо, что бежать оставалось недолго, запас позволил Эдуарду удержать эту нужную команде бронзу. Но завтра ждать от него чего-то интересного вряд ли стоит.

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Жаль, что эта медаль — совсем не про то, что сборная России такая классная, круто подготовились к ЧМ, а тренеры молодцы. Она, как и говорил Дмитрий Губерниев, вопреки. И, увы, совсем не отменяет того, что у нас очень много проблем, которые нужно решать… А не замалчивать или списывать на прошлое, как делает это сейчас президент СБР Майгуров.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Россия
    Россия
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