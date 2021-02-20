«Латыпов после финиша был зеленый, цвета очков». Елисеев — о бронзе ЧМ

Сегодня наш квартет в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова занял третье место, уступив только норвежцам и шведам. После этой эстафеты многое было впервые. Наши первый раз приняли участие в церемонии награждения, первый раз подняли флаг СБР (права на свой собственный мы лишены из-за допинговых санкций).

Для Елисеева эта медаль очень важна. Биатлонист, который провально выступал на этом чемпионате мира, смог отработать эстафетный этап на отлично. Елисеев не совершил ни одной из своих типичных ошибок: четко стрелял и ровно разложил силы по кругам. И во многом благодаря именно Матвею, который передал эстафету Логинову среди лидеров, мы не потеряли шансов на эту награду.

У меня не так много медалей, чтобы их сравнивать

— Состояние прям восторженное, очень классно, — сказал Елисеев. — По ходу чемпионата мира всякие мысли были. Но очень здорово, что мы собрались, отработали эту гонку и взяли медаль.

— Можно сказать, что это самая сложная медаль в вашей карьере?

— У меня их вообще не так много, чтобы сравнивать, — улыбнулся Елисеев. — Но лично для меня гонка была очень сложной.

— Что чувствовали, когда наблюдали за финишным этапом Эдуарда Латыпова?

— После стрельбы я подкричал ему на уходе с рубежа. Потом перебежал на другую сторону и крикнул, что у него 15 секунд запаса до четвертого места. Когда стало видно, насколько тяжело Эдуарду дается последний круг, конечно, беспокоился. Но Эдуард просто красавчик, огромный молодец! Когда я подбежал к нему после финиша, он был просто зеленый, цвета очков!

— Вы говорили, что вам помогли подсказки на трассе старшего тренера Юрия Каминского.

— Он сегодня активнее подсказывал, и спасибо ему за это. Я так думаю, он уже понял, что мне стоит говорить на первых, на последних кругах… Возможно, в гонках с раздельным стартом это просто не так хорошо слышно.

Разложить силы помогла коллективная ответственность

— Как вам второй этап? Раньше же вы предпочитали первый.

— Мы уже пробовали такой вариант раньше, вроде бы начинаю адаптироваться. Хотя разница между этапами огромная. На первом этапе намного спокойнее начинают, и для меня это важно, чтобы я втянулся в гонку и потом уже мог выдать все в нужный момент. На остальных этапах все быстро бегут с самого старта, и это заводит раньше времени. Поэтому иногда получается то, что получается…

— Как сегодня удалось себя сдержать и не кинуться в гонку с самого старта?

— Коллективная ответственность помогла. Здесь нельзя взять и проиграть

20−25 секунд на последнем круге, это непозволительно. А в личных гонках я пробую себя, потому что, если активно стартуешь, есть шанс в итоге дотерпеть и побороться за более высокие места. Это риск, но не всегда он оправдывается.

— Сейчас все слова о плохой форме можно забыть?

— Нет, конечно. Самочувствие совсем не такое, как хотелось бы. Нет такой прыти, чтобы бежать в том ритме, в каком я раньше мог. И дело не в горах.

— Не было мысли тоже спуститься жить вниз, как Миронова с Казакевич?