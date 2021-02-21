Губерниев рассказал о превратившихся в «фуфло» ветеранах биатлона
Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику ветеранов российского биатлона. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику ветеранов российского биатлона. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Журналист отметил, что выпады именитых спортсменов и тренеров заставляют его веселиться и хайповать. «Такие люди травили Зощенко, Ахматову, Пастернака. Вот эти самые наши прекрасные ветераны, которые были гордостью страны, а сейчас во многом превратились в фуфло», — добавил Губерниев.
8 февраля сообщалось, что ветераны биатлона написали открытое письмо в адрес Губерниева. Авторы послания заявили, что комментатор постоянно оскорбляет прославленных спортсменов и тренеров.
Ниже подписались четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, двукратный призер Игр Александр Привалов, чемпион мира Геннадий Ковалев, двукратный чемпион мира Юрий Колмаков, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, олимпийский чемпион Владимир Аликин и заслуженный тренер России Анатолий Хованцев.