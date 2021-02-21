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07:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Губерниев рассказал о превратившихся в «фуфло» ветеранах биатлона

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику ветеранов российского биатлона. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Журналист отметил, что выпады именитых спортсменов и тренеров заставляют его веселиться и хайповать. «Такие люди травили Зощенко, Ахматову, Пастернака. Вот эти самые наши прекрасные ветераны, которые были гордостью страны, а сейчас во многом превратились в фуфло», — добавил Губерниев.

8 февраля сообщалось, что ветераны биатлона написали открытое письмо в адрес Губерниева. Авторы послания заявили, что комментатор постоянно оскорбляет прославленных спортсменов и тренеров.

Ниже подписались четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, двукратный призер Игр Александр Привалов, чемпион мира Геннадий Ковалев, двукратный чемпион мира Юрий Колмаков, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, олимпийский чемпион Владимир Аликин и заслуженный тренер России Анатолий Хованцев.

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