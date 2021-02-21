Губерниев рассказал о превратившихся в «фуфло» ветеранах биатлона

Журналист отметил, что выпады именитых спортсменов и тренеров заставляют его веселиться и хайповать. «Такие люди травили Зощенко, Ахматову, Пастернака. Вот эти самые наши прекрасные ветераны, которые были гордостью страны, а сейчас во многом превратились в фуфло», — добавил Губерниев.