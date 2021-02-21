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15:37 (мск), источник: БЕЛТА

Лиза Тереза Хаузер из Австрии выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону в Словении

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер выиграла женский масс-старт на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Дистанцию протяженностью 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами победительница преодолела за 36 мин. 5,7 сек., не допустив промахов. На 21,7 сек. от лидера отстала норвежка Ингрид ЛандмаркТандревольд, у которой осталась одна незакрытая мишень на стрельбище. Бронзу выиграла еще одна спортсменка из Норвегии Тириль Экхофф: она была медленнее чемпионки из Австрии на 23 сек., при этом допустила три неточности на огневых рубежах.

Что касается белорусок, то Динара Алимбекова допустила семь промахов на стрельбище и в итоге заняла 26-е место, отстав от победительницы на 3 мин. 12,3 сек. Анна Сола завершила гонку на 30-й позиции (отставание — 5 мин. 57,9 сек., 11 промахов).

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