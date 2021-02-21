Лиза Тереза Хаузер из Австрии выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону в Словении

Дистанцию протяженностью 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами победительница преодолела за 36 мин. 5,7 сек., не допустив промахов. На 21,7 сек. от лидера отстала норвежка Ингрид ЛандмаркТандревольд, у которой осталась одна незакрытая мишень на стрельбище. Бронзу выиграла еще одна спортсменка из Норвегии Тириль Экхофф: она была медленнее чемпионки из Австрии на 23 сек., при этом допустила три неточности на огневых рубежах.