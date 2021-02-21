Норвежский биатлонист Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира

В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать норвежец Йоханнес Бё, набравший 871 очко. Второе место занимает Легрейд (839), третье — Дале, лучшим из россиян является Логинов, расположившийся на 16-й строчке (429). В зачете масс-стартов лидирует норвежец Тарьей Бё (175), вторым идет Йоханнес Бё (166), третьим — Фийон-Майе (165), лучший из россиян Елисеев — 16-й.

В медальном зачете чемпионата мира 2021 года победила сборная Норвегии, в ее активе 14 медалей — 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Второе место заняла команда Франции (2−2−3), третьими стали представители Швеции (1−3−2). Российские биатлонисты из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступалина турнире в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), при этом разрешено было использовать только аббревиатуру организации — RBU (Russian Biathlon Union), в их активе одна бронзовая медаль, завоеванная в мужской эстафете.