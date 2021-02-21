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18:13 (мск), источник: ТАСС

Норвежский биатлонист Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Норвежец Стурла Легрейд занял первое место в гонке с общего старта на чемпионате мира по биатлону, который проходил в словенской Поклюке. Спортсмен на дистанции 15 км показал результат 36 минут 27,2 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

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Источник: РИА "Новости"

Вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале (отставание 10,2 секунды; 2 промаха), третьим финишировал француз Кентен Фийон-Майе (+12,8; 2). Россиянин Александр Логинов занял девятое место (+50,0; 2), Эдуард Латыпов — 14-е (+1.32,1; 2), Матвей Елисеев — 15-е (+1.43,9; 3), Карим Халили — 20-е (+2.19,1; 3).

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В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать норвежец Йоханнес Бё, набравший 871 очко. Второе место занимает Легрейд (839), третье — Дале, лучшим из россиян является Логинов, расположившийся на 16-й строчке (429). В зачете масс-стартов лидирует норвежец Тарьей Бё (175), вторым идет Йоханнес Бё (166), третьим — Фийон-Майе (165), лучший из россиян Елисеев — 16-й.

В медальном зачете чемпионата мира 2021 года победила сборная Норвегии, в ее активе 14 медалей — 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Второе место заняла команда Франции (2−2−3), третьими стали представители Швеции (1−3−2). Российские биатлонисты из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступалина турнире в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), при этом разрешено было использовать только аббревиатуру организации — RBU (Russian Biathlon Union), в их активе одна бронзовая медаль, завоеванная в мужской эстафете.

Первый после чемпионата мира этап Кубка мира запланирован в Чехии с 4 по 7 марта.

  • 1
    Штурла Легрейд
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Йоханнес Дале
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Кантен Фийон-Майе
    Франция
    Франция
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