Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Словении

Победителем в заключительном виде программы стал норвежец Стурла Холм Легрейд, который не закрыл одну мишень и преодолел дистанцию гонки за 36 мин. 27,2 сек.

На 10,2 сек. от него отстал соотечественник Йоханнес Дале, допустивший два промаха на огневых рубежах. Замкнул тройку сильнейших француз Кентен Фийон Майе. Его с победителем разделили 12,8 сек. Так же, как и серебряный призер гонки, он не закрыл два габарита.

Белорусы в данном виде программы планетарного форума не выступали.