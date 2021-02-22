Халили обошел Логинова по призовым на чемпионате мира по биатлону

Лучшим в российской команде стал Эдуард Латыпов, заработав €14 250. Матвей Елисеев за свое выступление получит €7 900. Значительную часть призовых каждому из четырех биатлонистов принесло участие в эстафете (по €4,5 тыс.). Завоеванная командой бронзовая медаль стала единственной наградой сборной на чемпионате мира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В призовую зону попали и другие российские биатлонисты: Светлана Миронова (€8,8 тыс.), Лариса Куклина (€1 750), Ирина Казакевич (€1 450) и Евгений Гараничев (€1 250).

Читайте также Ошибки на высоте: почему наши биатлонисты слабо выступили на ЧМ

В прошлом году лучшим из россиян стал Логинов, заработав €46,5 тыс. На том турнире он впервые стал чемпионом мира, победив в спринте. Для 22-летнего Халили нынешний чемпионат мира стал первым карьере.

Среди всех участников чемпионата мира в Поклюке больше всего заработала Тириль Экхофф. Норвежка, завоевавшая четыре золотые, серебряную и бронзовую награду, получит €87,2 тыс. Ее соотечественник Стурла Легрейд на своем дебютном чемпионате мира стал лучшим по доходам среди мужчин (€76,7 тыс.). На турнире он завоевал четыре золотые награды.