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12:56 (мск), источник: ТАСС

Халили обошел Логинова по призовым на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 22 февраля. /ТАСС/. Выступление на чемпионате мира в Поклюке принесло российскому биатлонисту Кариму Халили €11 150, по призовым турнира он превзошел лидера сборной страны Александра Логинова, на счету которого €9 250. Это следует из таблицы распределения призовых турнира между спортсменами, которая оказалась в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим в российской команде стал Эдуард Латыпов, заработав €14 250. Матвей Елисеев за свое выступление получит €7 900. Значительную часть призовых каждому из четырех биатлонистов принесло участие в эстафете (по €4,5 тыс.). Завоеванная командой бронзовая медаль стала единственной наградой сборной на чемпионате мира.

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В призовую зону попали и другие российские биатлонисты: Светлана Миронова (€8,8 тыс.), Лариса Куклина (€1 750), Ирина Казакевич (€1 450) и Евгений Гараничев (€1 250).

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В прошлом году лучшим из россиян стал Логинов, заработав €46,5 тыс. На том турнире он впервые стал чемпионом мира, победив в спринте. Для 22-летнего Халили нынешний чемпионат мира стал первым карьере.

Среди всех участников чемпионата мира в Поклюке больше всего заработала Тириль Экхофф. Норвежка, завоевавшая четыре золотые, серебряную и бронзовую награду, получит €87,2 тыс. Ее соотечественник Стурла Легрейд на своем дебютном чемпионате мира стал лучшим по доходам среди мужчин (€76,7 тыс.). На турнире он завоевал четыре золотые награды.

Чемпионат мира в Поклюке проходил с 10 по 21 февраля, на турнире разыгрывалось 12 комплектов наград. Для получения призовых в личных гонках биатлонистам необходимо было попасть в число 20 лучших, в эстафетах — в шестерку сильнейших. Также лидеры общего зачета Кубка мира и лидеры в каждой из дисциплин получали дополнительные бонусы за выход на старт.

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