Норвежский журналист назвал российских биатлонистов мошенниками

Он отметил, что для повышения конкуренции мировому биатлону нужна сильная сборная России, однако последние неудачи команды показывают, что спорт стал чище. По мнению журналиста, раньше россияне побеждали благодаря допингу. Теперь же жесткий контроль не позволяет им принимать запрещенные препараты.