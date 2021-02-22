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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвежский журналист назвал российских биатлонистов мошенниками

Норвежский журналист Эстен Сетер назвал российских биатлонистов мошенниками. Его статья доступна на сайте издания Dagbladet.

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Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что для повышения конкуренции мировому биатлону нужна сильная сборная России, однако последние неудачи команды показывают, что спорт стал чище. По мнению журналиста, раньше россияне побеждали благодаря допингу. Теперь же жесткий контроль не позволяет им принимать запрещенные препараты.

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«Самое главное, что спорт в целом стал сильнее. Поскольку настоящие мошенники проиграли», — отметил Сетер.

На завершившемся в словенской Поклюке чемпионате мира российские биатлонисты завоевали одну медаль: 20 февраля мужская команда заняла третье место в эстафете.

Российские спортсмены на турнире выступали под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Вместо государственного гимна РФ использовался гимн Международного союза биатлонистов (IBU). Это произошло из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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