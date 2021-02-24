Логинов и Миронова продолжают лидировать в рейтинге СБР
Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг среди мужчин и женщин.
Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг среди мужчин и женщин.
Лидерство в рейтинге СБР сезона-2020/21 от 24 февраля продолжают удерживать Александр Логинов и Светлана Миронова.
С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке прошел чемпионат мира, на котором сборная России завоевала одну бронзовую медаль в мужской эстафете.
Рейтинг СБР
Мужчины
1. Александр Логинов (Тюменская область) — 1262
2. Матвей Елисеев (Москва) — 1126
3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 1073
4. Карим Халили (Москва) — 863
5. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 714
6. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) — 667
7. Евгений Гараничев (Тюменская область) — 575
8. Евгений Идинов (Тюменская область) — 547
9. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) — 536
10. Василий Томшин (Санкт-Петербург) — 520.
Женщины
1. Светлана Миронова (Свердловская область) — 995
2. Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика) — 876
3. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 833
4. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 780
5. Валерия Васнецова (Пермский край) — 759
6. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 755
7. Евгения Павлова (Новосибирская область) — 714
8. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — 698
9. Татьяна Акимова (Тюменская область) — 684
10. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 660.