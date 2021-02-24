Логинов и Миронова продолжают лидировать в рейтинге СБР

Лидерство в рейтинге СБР сезона-2020/21 от 24 февраля продолжают удерживать Александр Логинов и Светлана Миронова.

С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке прошел чемпионат мира, на котором сборная России завоевала одну бронзовую медаль в мужской эстафете.