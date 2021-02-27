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18:11 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Иродов победил на юниорском чемпионате мира по биатлону

ТАСС, 27 февраля. Российский биатлонист Денис Иродов завоевал первое место в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе.

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Россиянин преодолел дистанцию 12,5 км за 36 минут 35,6 секунды, допустив два промаха. Второе место занял француз Эдгар Жени (отставание 32,4 секунды; 3 промаха), третьим стал австриец Леон Кинесбергер (+32,7; 2). Россиянин Роман Бойчевский стал девятым (+1.18,9; 2), Олег Домичек — 17-м (+2.10,12; 3), Егор Мошкин — 63-м (+6.22,8; 7).

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Юниорский чемпионат мира завершится 6 марта.

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