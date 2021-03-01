Назван состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Нове-Место
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кирилл Стрельцов включен в состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в чешском
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кирилл Стрельцов включен в состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в чешском
Первый из двух этапов в
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
мужчины — Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили;.
женщины — Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.