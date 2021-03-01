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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назван состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Нове-Место

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кирилл Стрельцов включен в состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: РИА "Новости"

Первый из двух этапов в Нове-Место пройдет с 4 по 7 марта. В программе соревнований запланированы спринтерские гонки, эстафеты и гонки преследования.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

мужчины — Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили;.

женщины — Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.

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