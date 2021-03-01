Иродов выиграл спринт на юношеском чемпионате мира по биатлону

Иродов прошел дистанцию за 18 минут 22,5 секунды, на стрельбе не допустив промахов. Он одержал вторую победу на соревнованиях, ранее Иродов стал лучшим в индивидуальной гонке. Второе место занял итальянец Фабио Пиллер Коттрер (+21,1 с, без промахов), третье — швед Оскар Андерссон (+32,9 с, 1 промах).