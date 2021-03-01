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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Иродов выиграл спринт на юношеском чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянин Денис Иродов выиграл спринт на 7,5 км среди юношей на первенстве мира по биатлону в австрийском Обертиллиахе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Иродов прошел дистанцию за 18 минут 22,5 секунды, на стрельбе не допустив промахов. Он одержал вторую победу на соревнованиях, ранее Иродов стал лучшим в индивидуальной гонке. Второе место занял итальянец Фабио Пиллер Коттрер (+21,1 с, без промахов), третье — швед Оскар Андерссон (+32,9 с, 1 промах).

Россиянин Олег Домичек стал 12-м, Роман Бойчевский — 29-м, Евгений Кузьминых — 71-м.

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