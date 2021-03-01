Иродов выиграл спринт на юношеском чемпионате мира по биатлону
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянин Денис Иродов выиграл спринт на 7,5 км среди юношей на первенстве мира по биатлону в австрийском Обертиллиахе.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянин Денис Иродов выиграл спринт на 7,5 км среди юношей на первенстве мира по биатлону в австрийском Обертиллиахе.
Иродов прошел дистанцию за 18 минут 22,5 секунды, на стрельбе не допустив промахов. Он одержал вторую победу на соревнованиях, ранее Иродов стал лучшим в индивидуальной гонке. Второе место занял итальянец Фабио Пиллер Коттрер (+21,1 с, без промахов), третье — швед Оскар Андерссон (+32,9 с, 1 промах).
Россиянин Олег Домичек стал 12-м, Роман Бойчевский — 29-м, Евгений Кузьминых — 71-м.