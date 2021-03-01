CAS заявил, что приступил к рассмотрению иска Союза биатлонистов России к IBU

Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России обратился в Спортивный арбитражный суд в связи с чрезмерными ограничениями со стороны IBU во время чемпионата мира в Словении.

Союз биатлонистов России подал 22 февраля апелляцию в Спортивный арбитражный суд против Международного союза биатлонистов в связи с исполнением арбитражного решения, вынесенного CAS по делу WADA против РУСАДА. Пресс-служба CAS

«Арбитражное разбирательство началось совсем недавно, в настоящее время невозможно указать, когда будет проведено слушание или когда будет вынесено окончательное решение», — добавил представитель пресс-службы.

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Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. Российские биатлонисты из-за санкций на чемпионате мира, проходившем с 9 по 21 февраля в Поклюке, выступали в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом разрешено было использовать только аббревиатуру организации — RBU (Russian Biathlon Union), а флаг организации был выполнен в монохроме, без использования цветов российского флага.