Первушин стал третьим в спринте на юниорском чемпионате мира

Победу одержал француз Эмильен Клод, который избежал промахов на двух огневых рубежах и показал время 23 минуты 16,1 секунды. Первушин (0 промахов) уступил Клоду 31,3 секунды и стал третьим. Серебро у чеха Микулаша Карлика (1 промах, +26,1 секунды).