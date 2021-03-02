Первушин стал третьим в спринте на юниорском чемпионате мира
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянин Михаил Первушин завоевал бронзу в спринтерской гонке на 10 км на юниорском чемпионате мира по биатлону в Обертиллиахе (Австрия).
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянин Михаил Первушин завоевал бронзу в спринтерской гонке на 10 км на юниорском чемпионате мира по биатлону в Обертиллиахе (Австрия).
Победу одержал француз Эмильен Клод, который избежал промахов на двух огневых рубежах и показал время 23 минуты 16,1 секунды. Первушин (0 промахов) уступил Клоду 31,3 секунды и стал третьим. Серебро у чеха Микулаша Карлика (1 промах, +26,1 секунды).
Россиянин Даниил Серохвостов (4 промаха, +1 минута 23,7 секунды) занял 21-е место, Артем Смирнов (1 промах, +2.16,4) — 42-е, Андрей Вьюхин (5 промахов, +2.41,6) — 50-е.