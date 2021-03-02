Текущие события
Биатлон. Чемпионат мира
17.02
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Чемпионат мира
18.02
Поклюка (Словения)
Смешанная эстафета
Биатлон. Чемпионат мира
20.02
Поклюка (Словения)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Чемпионат мира
20.02
Поклюка (Словения)
Эстафета (М)
Биатлон. Чемпионат мира
21.02
Поклюка (Словения)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Чемпионат мира
21.02
Поклюка (Словения)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10Косторная: слезы после шестого места
18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первушин стал третьим в спринте на юниорском чемпионате мира

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянин Михаил Первушин завоевал бронзу в спринтерской гонке на 10 км на юниорском чемпионате мира по биатлону в Обертиллиахе (Австрия).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Победу одержал француз Эмильен Клод, который избежал промахов на двух огневых рубежах и показал время 23 минуты 16,1 секунды. Первушин (0 промахов) уступил Клоду 31,3 секунды и стал третьим. Серебро у чеха Микулаша Карлика (1 промах, +26,1 секунды).

Россиянин Даниил Серохвостов (4 промаха, +1 минута 23,7 секунды) занял 21-е место, Артем Смирнов (1 промах, +2.16,4) — 42-е, Андрей Вьюхин (5 промахов, +2.41,6) — 50-е.

 Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
Ждать ли сенсаций. Прогнозы на первый раунд Кубка Гагарина
Карпин пожелал здоровья перенесшему инфаркт Олегу Романцеву
«Все расстроены»: Губерниев — о результате российских лыжниц
Квят высказался о подписании контракта с командой «Формулы-1»
Вяльбе предложила лыжникам идти в блогеры
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь