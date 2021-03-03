Юниор из России уничтожает своих соперников на чемпионате мира
Sport24 рассказывает о парне, фамилию которого вам придется запомнить.
Sport24 рассказывает о парне, фамилию которого вам придется запомнить.
Пока взрослые готовятся к продолжению сезона в чешском
Сейчас наши дела в Обертиллиахе идут не очень. У сборной России два золота (индивидуальная гонка и спринт), завоевал их один и тот же биатлонист. В категории юношей до 21 года звездит Денис Иродов. Если вы не совсем внимательно следите за стреляющими лыжниками, вряд ли о нем знаете. А это, кстати, парень, который через несколько лет может ворваться в основу сборной. Если так случится, он будет там совсем не статистом.
Иродов родился в
После соревнований, которые организовывает двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, о талантливом парне и услышали. Но этого было мало для мыслей о
Несмотря на то, что Денис посвящает все свое время биатлону, он не забывает и об учебе. Сейчас спортсмен является студентом
За несколько месяцев до окончания школы Иродов с блеском провел юношескую Олимпиаду-2020 в Лозанне. Он стал вторым в спринте, а потом взял еще одно серебро — в составе эстафеты. Уже тогда было видно, что его главная фишка — скорость.
На чемпионате мира лыжное прошлое тоже дает о себе знать. Иродов на первом же рубеже в индивидуальной гонке получил две штрафные минуты, но это не помешало ему обойти на финише француза Эдгара Жени на 32,4 секунды. В спринте россиянин так и вообще обошелся без ошибок,
Хочется, чтоюы ничего подобного с Иродовым не случилось, и он не потерял свою детскую непосредственность, которой порой очень не хватает взрослым биатлонистам из России. А еще болельщики ждут возобновления CARBON_VLOG в инстаграме, в котором Денис показывает, что жизнь спортсмена выходит за рамки тренировок и соревнований.