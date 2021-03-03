Текущие события
Биатлон. Чемпионат мира
17.02
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Чемпионат мира
18.02
Поклюка (Словения)
Смешанная эстафета
Биатлон. Чемпионат мира
20.02
Поклюка (Словения)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Чемпионат мира
20.02
Поклюка (Словения)
Эстафета (М)
Биатлон. Чемпионат мира
21.02
Поклюка (Словения)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Чемпионат мира
21.02
Поклюка (Словения)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
10:16 (мск), источник: Sport24

Юниор из России уничтожает своих соперников на чемпионате мира

Sport24 рассказывает о парне, фамилию которого вам придется запомнить.

Наверх

Пока взрослые готовятся к продолжению сезона в чешском Нове-Место, в австрийском Обертиллиахе в самом разгаре юниорский чемпионат мира. К этому турниру в России уже давно научились относиться с осторожностью, потому что большинство ребят потом не выстреливают на Кубке мира и пропадают. Тем не менее каждый раз мы с надеждой ждем, что в скором времени в сборную придут молодые биатлонисты, которые будут конкурировать с топами. И этот год — не исключение, несмотря на то, что статистика перехода на взрослый уровень у россиян пока совсем не радужная.

Сейчас наши дела в Обертиллиахе идут не очень. У сборной России два золота (индивидуальная гонка и спринт), завоевал их один и тот же биатлонист. В категории юношей до 21 года звездит Денис Иродов. Если вы не совсем внимательно следите за стреляющими лыжниками, вряд ли о нем знаете. А это, кстати, парень, который через несколько лет может ворваться в основу сборной. Если так случится, он будет там совсем не статистом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Иродов родился в Горно-Алтайске, где и делал первые шаги в лыжных гонках (кандидат в мастера спорта) и биатлоне — под руководством своего отца Вадима Иродова. В 2019 году парень перешел из детско-юношеской спортивной школы в Центр зимних видов спорта Республики Алтай, но тренера менять не стал. Семейный тандем работает слаженно. Денис под руководством отца выигрывал «Приз Маматова», «Кубок Богалий», «Кубок Урала» и другие турниры.

Во время загрузки произошла ошибка.

После соревнований, которые организовывает двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, о талантливом парне и услышали. Но этого было мало для мыслей о чем-то серьезном. Когда же начались победы на всероссийских стартах, с будущем Иродова стало все ясно.

Несмотря на то, что Денис посвящает все свое время биатлону, он не забывает и об учебе. Сейчас спортсмен является студентом психолого-педагогического факультета Горно-Алтайского государственного университета.

За несколько месяцев до окончания школы Иродов с блеском провел юношескую Олимпиаду-2020 в Лозанне. Он стал вторым в спринте, а потом взял еще одно серебро — в составе эстафеты. Уже тогда было видно, что его главная фишка — скорость.

Во время загрузки произошла ошибка.

На чемпионате мира лыжное прошлое тоже дает о себе знать. Иродов на первом же рубеже в индивидуальной гонке получил две штрафные минуты, но это не помешало ему обойти на финише француза Эдгара Жени на 32,4 секунды. В спринте россиянин так и вообще обошелся без ошибок, вице-чемпион Фабио Коттрер из Италии (тоже с точной стрельбой) проиграл Иродову 21 секунду. И это он еще только начинает. Понятно, что резерв есть. Главное — не загубить парня, форсируя подготовку. Как было с тем же Игорем Малиновским и много еще кем.

Хочется, чтоюы ничего подобного с Иродовым не случилось, и он не потерял свою детскую непосредственность, которой порой очень не хватает взрослым биатлонистам из России. А еще болельщики ждут возобновления CARBON_VLOG в инстаграме, в котором Денис показывает, что жизнь спортсмена выходит за рамки тренировок и соревнований.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Девушка футболиста «Локомотива» отреагировала на пошлость в свой адрес после фото в купальнике
«Очень любит женщин, страшный бабник». Виктория Боня - о том, как ее добивался звездный футболист
Русский вратарь не пропускает в НХЛ уже больше 3 часов
Панарин пропал. За него «Рейнджерс» тянут Бучневич и Шестеркин
Фанат Овечкина украл «сухарь» у русского вратаря Варламова в НХЛ
В Америке крутят видео жесткого удара русского хоккеиста
Клубы РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Розанова
«Уфа» играет с «Уралом» в Кубке России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь