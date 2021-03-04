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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драчев сравнил СБР с тонущим «Титаником»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил нынешнее положение организации.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Шансов на то, что будет стремительный подъем, практически нет. Слишком многое нужно сделать для стремительного движения вверх. Необходима полная реконструкция Союза биатлонистов России, потому что он уже как “Титаник” с пробоиной, но мы все еще пытаемся его куда-то тащить. Это уже не работающий орган», — цитирует «Московский комсомолец» Драчева.

По словам Драчева, Россия не успевает за развитием биатлона.

«Мы сильно отстали в профессиональности наших тренеров, в знании современных методик. Биатлон изменился сильно, и каждый тренер должен вместе с биатлоном расти, а в нашей стране этого не происходит, к сожалению. Мы пытались поднимать квалификацию тренеров, внедрить новые методики, показать, как работают норвежцы или шведы. Но это не быстрый процесс, к тому же он оказался совершенно не нужен тем людям, которые сейчас находятся у власти в СБР», — добавил Драчев.

На минувшем чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) Россия завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

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