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19:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 4 марта. Шведские биатлонистки стали победительницами эстафеты на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в чешском Нове-Место.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Швеции в составе Моны Брурссон, Ханны Эберг, Линн Перссон и Эльвиры Эберг прошла дистанцию за 1 час 3 минуты 26,6 секунды, использовав шесть дополнительных патронов. Второй стала команда Белоруссии (отставание 1,2 секунды; 9 дополнительных патронов), третьей — сборная Франции (+27,8; 1 штрафной круг + 8 дополнительных патронов).

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой стала седьмой (+51,6; 0+11). Украинки финишировали четвертыми, но были дисквалифицированы за неправильную передачу эстафеты.

Сборные Швеции и Германии набрали по 216 очков в эстафетном зачете Кубка мира после шестой, заключительной гонки в текущем сезоне. По дополнительным показателям команда Швеции опередила немок и стала обладателем малого хрустального глобуса. На третьем месте сборная Франции (204). Россиянки — шестые (182).

5 марта пройдет мужская эстафета. Этап в Нове-Место завершится 7 марта.

  • 1
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Беларусь
    Беларусь
  • 3
    Франция
    Франция
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