«Просто позорище! Безголовый тренерский состав». Тихонов — о 7-м месте России в женской эстафете

«Караул! Нам в этом году не привыкать уже. Какие эксперименты могут быть в конце сезона? Шашилов все экспериментирует и проверяет. Должен с закрытыми глазами ночью сказать, кто на каком этапе. Просто позорище! Самое большое количество занимающихся в мире, и вот такие результаты.