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20:56 (мск), источник: Sport24

«Просто позорище! Безголовый тренерский состав». Тихонов — о 7-м месте России в женской эстафете

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги женской эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место, где сборная России стала седьмой, отстав от победившей команды Швеции на 51,6 секунды.

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Источник: РИА "Новости"

«Караул! Нам в этом году не привыкать уже. Какие эксперименты могут быть в конце сезона? Шашилов все экспериментирует и проверяет. Должен с закрытыми глазами ночью сказать, кто на каком этапе. Просто позорище! Самое большое количество занимающихся в мире, и вот такие результаты.

Зачем ставить Миронову на 4-й этап, она его никогда нормально не бегала. Сделайте по-человечески, дайте пробежать тому, у кого больше опыта. Безголовый тренерский состав. Не о чем даже говорить. Стыдно, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

  • 1
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Беларусь
    Беларусь
  • 3
    Франция
    Франция
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