«Просто позорище! Безголовый тренерский состав». Тихонов — о 7-м месте России в женской эстафете
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги женской эстафеты на этапе Кубка мира в
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги женской эстафеты на этапе Кубка мира в
«Караул! Нам в этом году не привыкать уже. Какие эксперименты могут быть в конце сезона? Шашилов все экспериментирует и проверяет. Должен с закрытыми глазами ночью сказать, кто на каком этапе. Просто позорище! Самое большое количество занимающихся в мире, и вот такие результаты.
Зачем ставить Миронову на 4-й этап, она его никогда нормально не бегала. Сделайте