Международная федерация биатлона запретила календарь с полуобнаженными девушками
Международная федерация биатлона (IBU) запретила календарь с полуобнаженными девушками на этапе Кубка мира в чешском
Международная федерация биатлона (IBU) запретила календарь с полуобнаженными девушками на этапе Кубка мира в чешском
Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что его возмутило использование подобных изображений в раздевалках. Он посчитал, что организации необходимо проработать этические вопросы. «Подобное никак не совместимо с теми ценностями, которые мы хотим отстаивать», — подытожил Карлссон.
4 марта шведские и американские биатлонистки раскритиковали календарь с полуобнаженными моделями, посчитав, что он формирует неправильный образ женщин. В частности, Сьюзан Данкли в Instagram написала, что спортивному сообществу необходимо стремиться к гендерному равноправию.
В этот же день в рамках этапа Кубка мира в
Восьмой этап Кубка мира завершится 7 марта.