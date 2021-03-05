Международная федерация биатлона запретила календарь с полуобнаженными девушками

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что его возмутило использование подобных изображений в раздевалках. Он посчитал, что организации необходимо проработать этические вопросы. «Подобное никак не совместимо с теми ценностями, которые мы хотим отстаивать», — подытожил Карлссон.

4 марта шведские и американские биатлонистки раскритиковали календарь с полуобнаженными моделями, посчитав, что он формирует неправильный образ женщин. В частности, Сьюзан Данкли в Instagram написала, что спортивному сообществу необходимо стремиться к гендерному равноправию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В этот же день в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место прошла женская эстафета. Победу в гонке одержали спортсменки из Швеции. Вторыми финишировали белорусские биатлонистки. Тройку сильнейших замкнули француженки. Россиянки заняли седьмое место.