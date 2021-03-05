Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

Первое место заняла сборная Германии, показавшая на дистанции 4×7,5 км результат 1 час 12 минут 28,1 секунды, не пробежав после восьми огневых рубежей ни одного штрафного круга и использовав пять дополнительных патронов. Россияне проиграли победителям 1 минуту 21,7 секунды, использовав восемь дополнительных патронов. Третьими финишировали норвежцы (+1.33,2; 3+9). На чемпионате мира, который проходил в феврале в Словении, российская команда заняла третье место.

Перед первым огневым рубежом последнего этапа второе место занимала сборная Франции, однако бежавшему на четвертом этапе Эмильену Жаклену пришлось бежать четыре штрафных круга. На чемпионате мира в гонке с общего старта на одном из рубежей он допустил пять промахов, после чего перестал бежать в полную силу и пришел к финишу последним.

В общем зачете эстафетных гонок победу одержала сборная Норвегии, в ее активе 228 очков. Вторыми стали шведы (204), третьими — французы (203). Сборная России заняли пятое место (193). В Кубке наций лидируют норвежцы (7398), вторыми идут французы (6627), третьими — немцы (6295), россияне занимают четвертую позицию (6166). Место в пятерке Кубка наций по итогам сезона дает право в следующем сезоне выставлять на одну гонку Кубка мира максимальное число участников — шесть.