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18:47 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 5 марта. Сборная России заняла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в Чехии.

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Источник: РИА "Новости"

Первое место заняла сборная Германии, показавшая на дистанции 4×7,5 км результат 1 час 12 минут 28,1 секунды, не пробежав после восьми огневых рубежей ни одного штрафного круга и использовав пять дополнительных патронов. Россияне проиграли победителям 1 минуту 21,7 секунды, использовав восемь дополнительных патронов. Третьими финишировали норвежцы (+1.33,2; 3+9). На чемпионате мира, который проходил в феврале в Словении, российская команда заняла третье место.

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Перед первым огневым рубежом последнего этапа второе место занимала сборная Франции, однако бежавшему на четвертом этапе Эмильену Жаклену пришлось бежать четыре штрафных круга. На чемпионате мира в гонке с общего старта на одном из рубежей он допустил пять промахов, после чего перестал бежать в полную силу и пришел к финишу последним.

В общем зачете эстафетных гонок победу одержала сборная Норвегии, в ее активе 228 очков. Вторыми стали шведы (204), третьими — французы (203). Сборная России заняли пятое место (193). В Кубке наций лидируют норвежцы (7398), вторыми идут французы (6627), третьими — немцы (6295), россияне занимают четвертую позицию (6166). Место в пятерке Кубка наций по итогам сезона дает право в следующем сезоне выставлять на одну гонку Кубка мира максимальное число участников — шесть.

Этап Кубка мира в Чехии завершится в воскресенье.

  • 1
    Германия
    Германия
  • 2
    Россия
    Россия
  • 3
    Норвегия
    Норвегия
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