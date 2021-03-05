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19:03 (мск), источник: БЕЛТА

Биатлонисты Германии выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Чехии

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Германии выиграла мужскую эстафетную гонку 4×7,5 км на восьмом этапе Кубка мира в в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: sportschau.de

Победители — Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Филипп Наврат — показали итоговое время 1 ч. 12 мин. 28,1 сек. Они не бежали дополнительных кругов, но использовали пять дополнительных патронов.

На втором месте завершили гонку российские спортсмены Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов (отставание 1 мин. 21,7 сек., 0 промахов + 8 дополнительных патронов).

На третьем месте финишировали спортсмены из Норвегии Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё (отставание 1 мин. 33,2 сек., 3 промаха + 9 дополнительных патронов).

Что касается белорусской команды, то Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский финишировали на восьмой позиции (отставание 3 мин. 26,6 сек, 1 промахов + 7 дополнительных патронов).

  • 1
    Германия
    Германия
  • 2
    Россия
    Россия
  • 3
    Норвегия
    Норвегия
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