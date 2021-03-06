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12:05 (мск), источник: Прессбол

Елена Кручинкина поделилась мнением о хейтерах

Биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина поделилась мнением о хейтерах.

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Источник: РИА "Новости"

— Несмотря на очевидный рост результатов, с хейтерами все равно сталкиваетесь. Что вам писали в социальных сетях после эстафеты на чемпионате мира, раз даже пришлось ответить болельщикам отдельным постом в Instagram?

— Что я подвела команду, так бегать нельзя, и мне пора домой, что это позор и все в таком духе. Были даже угрозы и не очень хорошие пожелания. Я не принимаю такие сообщения близко к сердцу, нейтрально отношусь к этому. Зачем обращать внимание на то, с чем я не согласна? У каждого свое мнение, и каждый останется при своем.

— В том посте вы написали болельщикам, что приехали в Беларусь не для того, чтобы штаны просиживать, что каждый день работаете над собой и стараетесь стать лучше. При этом в одном из интервью отмечали, что в России, скорее всего, добиться нынешних результатов вам бы не удалось. Выходит, переход в белорусскую сборную дал шанс продолжать карьеру в биатлоне?

— Конечно. Я перешла в белорусскую сборную, чтобы достигать высоких целей. Болельщики, кстати, писали, что я приехала из России, чтобы исполнять свою мечту, а не показывать высокие результаты. Это не так. Для меня важно добиваться успеха — это и есть моя мечта. Не просто ездить на этапы Кубка мира, а показывать на них хорошие результаты.

Я действительно хочу достичь многого. По поводу интервью… По сравнению с теми условиями, что были у нас в России, в Беларуси изменилось все. У нас не было хорошего инвентаря. Когда выступали за юниорскую сборную России, нам выдавали лыжи. Но обычно спортсмены меняют их каждый год, а мы по несколько лет бегали на одной паре. Не было возможности покупать лыжи самостоятельно — они дорогие. То же касается смазки, патронов. Выдавали такие, что перед стартом приходилось чистить их тряпочкой. Ни о каком отстреле оружия, чтобы подобрать патроны, не шло речи — всем давали одинаковые.

Сейчас у нас в команде к каждому индивидуальный подход. У меня один номер патрона, у девочек — другие. Ведь для каждого ствола идет своя серия, и она дает хорошую кучность. Так что и правда все изменилось, — как передает «Беларусь сегодня», сказала Кручинкина.

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