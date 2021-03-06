Французский биатлонист Дестьё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (отставание 2,4 секунды; 0 промахов), третье время показал немец Арнд Пайффер (+4,4; 0). Дестьё одержал первую в карьере победу в личной гонке в рамках Кубка мира.
Россиянин Эдуард Латыпов занял 10-е место (+37,2; 1), Карим Халили — 16-е (+53,4; 0), Александр Логинов — 23-е (+59,5; 1), Матвей Елисеев — 34-е (+1.20,8; 2), Евгений Гараничев — 37-е (+1.30,2; 1), Кирилл Стрельцов — 65-е (+2.02,5; 2), Стрельцов не сумел отобраться в гонку преследования.
В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать норвежец Йоханнес Бё, в его активе 901 очко. В субботу Бё занял 11-е место, что является его худшим результатом с марта 2019 года. Второе место занимает его соотечественник Стурла Легрейд (882), третье — еще один норвежец Йоханнес Дале (743), лучшим из россиян является Логинов, занимающий 16-ю строчку (447). В зачете спринтерских гонок также лидирует Йоханнес Бё (359), вторым идет Дале (301), третьим — Легрейд (296), лучший из россиян — Латыпов, он занимает 16-е место (170).
Этап Кубка мира в Чехии завершится в воскресенье гонками преследования.