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19:50 (мск), источник: БЕЛТА

Симон Дестье выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в Чехии

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Симон Дестье выиграл мужскую спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место-на-Мораве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Дистанцию протяженностью 10 км победитель преодолел за 22 мин. 58,0 сек. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, отставший от лидера на 2,4 сек., третьим финишировал немец Арнд Пайффер, уступивший французу 4,4 сек. Все призеры не допустили ни одного промаха на двух огневых рубежах.

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Лучшим из белорусских стреляющих лыжников оказался Антон Смольский, занявший 22-е место (+57,8 сек. ; 1 промах). Максим Воробей финишировал 46-м (+1 мин. 41,8 сек. ; 2), у Дмитрия Лазовского 50-я позиция (+1 мин. 42,8 сек. ; 1), Сергей Бочарников занял 54-е место (+1 мин. 46,1 сек. ; 2), Никита Лобастов в итоговом протоколе оказался на 63-й строке (+2 мин. 00,3 сек. ; 1) среди 104 участников спринта.

В женском спринте на 7,5 км белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место. Победила норвежка Тириль Экхофф, второй финишировала украинка Юлия Джима, третьей оказалась итальянка Лиза Витоцци.

В последний день этого кубкового этапа 7 марта состоятся две гонки преследования.

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    Арнд Пайффер
    Германия
    Германия
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