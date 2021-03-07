У сборной России очередной провал. Биатлонистка Куклина промахнулась 10 раз в пасьюте и финишировала последней

Женская сборная России на этапе Кубка мира в Нове-Место выглядит не самым лучшим образом. У биатлонисток не получилось ни в эстафете, ни в спринте. Тем не менее в последней гонке результаты у девушек оказались такими плотными, что никто из наших не терял шанса на борьбу за высокие места. Ульяна Кайшева уступала на старте Тириль Экхофф 41 секунду, Светлана Миронова — чуть больше минуты, Ирина Казакевич — почти полторы, а Евгения Павлова и Лариса Куклина — две.

Экхофф начала очень мощно и перед первой стрельбой ее преимущество относительно Юлии Джимы увеличилось с 9 до 15 секунд. Там норвежка сработала безукоризненно и выигрывала у тройки преследовательниц (Динара Алимбекова, Марте Улсбю Ройселанн и Ингрид Тандревольд) больше 20 секунд. Кайшева, Казакевич и Павлова справились с лежкой и чуть улучшили свои позиции, но отставание все еще оставалось большим. У Куклиной же случилась катастрофа. Она зашла на четыре штрафных круга и шла на последней позиции.

Норвежки и белоруска здорово провели второй круг и серьезно приблизились к Экхофф, но закрепить успех на второй лежке у девушек не получилось. Все трое не справились с ветром, которого не было во время стрельбы Тириль. Это позволило скандинавке оторваться от соперниц еще больше. Ройселанн, пройдя штрафной круг, проигрывала подруге по команде 43 секунды. Кайшева, несмотря на точную пальбу, шла 14-й — полторы минуты от Экхофф. Миронова исправилась за ошибку на первом рубеже и замыкала топ-20.

С каждым отталкиванием отрыв Экхофф становился все весомее, поэтому она позволила себе одну ошибку на стойке. Это для нее ничего не изменило. Ройселанн и Франциска Пройс не смогли воспользоваться осечкой норвежки и когда прошли штрафные круги, уступали лидеру гонки минуту. Очевидно, что за победу девушки уже не боролись, а вот за серебро и бронзу — да. Норвежке и немке в этих разборках хорошую конкуренцию составляла Дениз Херрман. Россиянок там и близко не было. Лучшей из наших шла Кайшева (9-е место), но проигрыш все еще оставался слишком большим.

На заключительном рубеже Экхофф допустила два промаха и все равно победила. Сейчас норвежка близка к тому, чтобы взять Большой хрустальный глобус. Второе место застолбила за собой Херрман. За бронзу же боролись четыре биатлонистки — Ройселанн, Пройс, Джима и Линн Перссон. Они все решили между собой на финише. Там лучшей оказалась норвежка.