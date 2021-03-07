Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Победитель допустил промах на огневых рубежах и финишировал, показав время 28 мин. 17,3 сек. Его брат Йоханнес Бё финишировал вторым. Скандинав был неточен на стрельбище дважды и отстал от победителя на 8,2 сек. Замкнул тройку сильнейших француз Симон Дестье. С двумя промахами, от отстал от победителя на 11,5 сек.