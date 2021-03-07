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7 марта, источник: БЕЛТА

Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Победитель допустил промах на огневых рубежах и финишировал, показав время 28 мин. 17,3 сек. Его брат Йоханнес Бё финишировал вторым. Скандинав был неточен на стрельбище дважды и отстал от победителя на 8,2 сек. Замкнул тройку сильнейших француз Симон Дестье. С двумя промахами, от отстал от победителя на 11,5 сек.

Что касается белорусских биатлонистов, то лучший из них Сергей Бочарников занял 17-е место (отставание 1 мин. 29,6 сек., промахов). Антон Смольский стал 43-м (отставание 3 мин. 10,3 сек., 5 промахов). Дмитрий Лазовский финишировал 48-м (отставание 3 мин. 22,4 сек., 3 промаха). Максим Воробей пришел к финишу 51-м (отставание 3 мин.41,0 сек., 5 промахов).

  • 1
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
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