Майгуров рассказал о возможном отказе Логинова от самоподготовки

«Я с Сашей постоянно на связи, мы обстоятельно поговорили в Поклюке — он склонен продолжить готовиться индивидуально, но с обязательным участием в нескольких сборах вместе с командой. В марте мы этот вопрос решим.

Если у Логинова останется самоподготовка, то пусть она будет понятной для нас в деталях: где он, что делает, когда приедет на совместный сбор, в каких контрольных тренировках поучаствует и так далее. Не будет такого, что спортсмен предоставлен сам себе, — цитирует Sports.ru Майгурова.