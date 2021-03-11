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20:40 (мск), источник: ТАСС

Француз Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

ТАСС, 11 марта. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем спринтерской гонки на предпоследнем этапе Кубка мира. Соревнования походят в чешском Нове-Место.

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Источник: РИА "Новости"

Результат француза на 10-километровой дистанции составил 22 минуты 7,2 секунды, он не допустил промахов на двух огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё (отставание 11,3 секунды; 0 промахов), третьим стал итальянец Лукас Хофер (+14,8; 0).

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Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который финишировал 16-м (+49,9; 0). Следом расположился Александр Логинов (+50,2; 0), Эдуард Латыпов занял 25-е место (+1.07,4; 2), Евгений Гараничев — 30-е (+1.22,8; 0), Карим Халили — 38-е (+1.43,9; 2), Кирилл Стрельцов — 63-е (+2.14,2; 2).

Норвежец Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, набрав 987 очков. Вторым идет его соотечественник Стурла Легрейд (962), третьим — Тарьей Бё (817). Логинов с 493 очками располагается на 15-й строчке. Спринтерский зачет также возглавляет Йоханнес Бё (359), на второе место поднялся Легрейд (313), на третьей строчке норвежец Йоханнес Дале (307), Латыпов — 17-й (175).

В пятницу пройдет женский спринт. Этап в Чехии завершится 14 марта.

  • 1
    Кантен Фийон-Майе
    Франция
    Франция
  • 2
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Лукас Хофер
    Италия
    Италия
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