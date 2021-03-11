Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Дистанцию протяженностью 10 км победитель преодолел за 22 мин. 7,2 сек., не допустив ни одного промаха на обоих огневых рубежах. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, отставший от лидера на 11,3 сек. Третьим финишировал итальянец Лукас Хофер, уступивший французу 14,8 сек. Все призеры не допускали промахов на двух огневых рубежах.