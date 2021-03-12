Россиянка Егорова поделила первое место с норвежкой Калькенберг в спринте на этапе Кубка IBU
Российская биатлонистка Анастасия Егорова и норвежка Эмили Охейм Калькенберг поделили золото в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Российская биатлонистка Анастасия Егорова и норвежка Эмили Охейм Калькенберг поделили золото в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Егорова преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут и 12,6 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Точно такой же результат показала и норвежская спортсменка. Третье место заняла итальянка Ребекка Пасслер.
В десятку также попали другие три россиянки: Елизавета Каплина, Екатерина Носкова и Анастасия Шевченко.